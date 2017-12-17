Михаил Ходорковский рассказал о своем "концепте преступной группы"

Общаясь по скайпу с петербургскими сторонниками, основатель "Открытой России" рассказал о тактике поведения на выборах и о том, что нужно делать, когда власть в стране поменяется. На сеансе видеосвязи с основателем "Открытой России" побывал корреспондент DW.

В субботу, 16 декабря в Санкт-Петербурге прошел телемост с Михаилом Ходорковским. Мероприятие организовали местное отделение движения "Открытая Россия" и петербургский штаб Алексея Навального. Главные вопросы диалога были обозначены так: обмен мнениями по поводу предстоящих президентских выборов, стратегия поведения избирателей и оценка различных кандидатов в президенты. А также — общие перспективы демократического движения в России.

Предвыборная кампания как "образовательный проект"

На подготовительном этапе устроители телемоста в Санкт-Петербурге повторили схему действий организаторов московской межрегиональной конференции "Открытой России", проходившей в минувший уикэнд. Вначале по электронной почте были разосланы анонсы предстоящего мероприятия с указанием даты и времени. Тут же уточнялось, что место проведения будет сообщено позже.

Вечером накануне запланированного телемоста было сообщено, что его участники в Санкт-Петербурге соберутся в "Каминном зале" гостиницы "Октябрьская". Кстати, именно в "Октябрьской" в прошлые годы местные отделения ПАРНАСа и "Солидарности" проводили ряд общественно-политических мероприятий.

Перед началом телемоста корреспондент DW поинтересовался у координатора петербургского отделения "Открытой России” Андрея Пивоварова, не означает ли то, что некоторые активисты демократических партий и движений, включая саму "Открытую Россию", подались в недавно открытый петербургский штаб Ксении Собчак, начало распада внутри организации?

"Нет. С одной стороны, люди могут в частном порядке участвовать в кампании любых кандидатов. И наша организация выступает за регистрацию всех демократических кандидатов, а личные предпочтения каждый участник определяет сам", — отметил Пивоваров. И добавил: "Участие в выборах мы рассматриваем как образовательный проект, как способ донести свою позицию до людей".

Неявка или порча бюллетеней?

Примерно за час до назначенного времени перед Каминным залом на пятом этаже "Октябрьской" появилась табличка с нейтральной надписью "Стратегия демократов на президентских выборах" и стрелочкой, указывающей направление.

По словам Андрея Пивоварова, желание участвовать в дискуссии письменно подтвердили около 130 человек. "На самом деле, обычно приходит половина из тех, что подали заявки", — уточнил он.

Но еще минут за пятнадцать до объявленного начала телемоста казалось, что этот прогноз слишком оптимистичен. В зале на восемьдесят посадочных мест присутствовало человек тридцать. Сам телемост начался с двадцатиминутным опозданием: возникли проблемы с наладкой аппаратуры. И к этому времени зал был полон.

Михаил Ходорковский начал с того, что отказал событию, назначенному на 18 марта 2018 года, в праве называться выборами. "Выборы, это когда в результате свободного волеизъявления народа меняется власть", — сказал он, и добавил: совершенно очевидно, что через три месяца в России этого не произойдет.

Тактику бойкота выборов путем не явки на избирательные участки он назвал неэффективной, поскольку так явку можно уменьшить лишь на два-три процента. А вот если испортить бюллетень любым способом: например, вписав в него фамилию, не внесенную в список, или просто письменно выразив отношение к действующей власти — эффект будет более заметным.

Как испортить "шоколадную жизнь" строителям "феодального государства"

Другой идеей, которую Михаил Ходорковский постоянно развивал в ходе телемоста, стал так называемый "концепт преступной группы". Из трех вариантов действий по отношению к представителям нынешней власти, два он назвал неверными, а один — правильным. К неверным, например, относится вариант "всех простить". "Мы это уже проходили в 1991 году, и помним, к чему это привело", — отметил он.

Второй вариант — "тотальная люстрация" — России тоже не подходит, ибо чреват гражданской войной. А верным вариантом является "концепт преступной группы", то есть выделение нескольких десятков особо приближенных к Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и силовиков.

Корреспондент DW, обращаясь к Михаилу Ходорковскому, напомнил, что нечто вроде "концепта преступной группы" обсуждалось две недели тому назад в Вильнюсе в ходе IV Форума свободной России. Там Гарри Каспаров призвал собравшихся составлять "санкционный список Путина" с последующей передачей правительствам и парламентам западных стран. Поскольку, по мнению политика, действия Запада, это — единственное, что Путин и его окружение воспринимают всерьез.

"Мы с Гарри Каспаровым — большие друзья, но это не мешает нам иметь разные точки зрения на некоторые вопросы", — начал свой комментарий Михаил Ходорковский. В данном случае, разница состоит в том, что, по мнению экс-главы ЮКОСа, "никакой вопрос, касающийся России, извне России решен не будет".

Вместе с тем, Ходорковский призвал россиян поддерживать давление на представителей кремлевского режима, оказываемое Евросоюзом, США и Канадой. "Потому что иначе слишком шоколадная жизнь у них получается — они здесь устраивают феодальное государство, а на деньги, которые в результате этого получают, живут там, где феодального государства нет. Это — неправильно", — подчеркнул он.

В такой ситуации может быть два выхода — положить собранные досье на полку и ждать, когда в стране сменится власть, чтобы дать ход документам в суде. Либо "находить юрисдикцию, в рамках которой этих людей можно преследовать уже сегодня. Естественно, такая юрисдикция находится вне пределов контроля участников это преступной группировки. Я считаю, что это — очень разумная задача", — заключил Михаил Ходорковский.