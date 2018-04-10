Михаил Горбачев: я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры

В связи с обострением ситуации вокруг Сирии корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов обратился к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву с просьбой прокомментировать происходящее.

- Нынешнюю ситуацию некоторые уже сравнивают с карибским кризисом 1961 года. Вы согласны с такой оценкой?

- Надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Но тревога огромная. Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами.

- Что же делать?

- Прежде всего, вырваться из этого замкнутого круга мер и контрмер. Проявить политическую волю и отказаться от дальнейшей эскалации.

Следующий шаг: поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия, необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей. Надо встретиться как можно скорее "на полпути", но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны.

- О чем говорить?