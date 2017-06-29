Миграционный указ Трампа: власти США объяснили, кому будут выдавать визы

Белый дом назвал критерии, на основании которых власти США будут разрешать въезд беженцам и выдавать визы гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.

В начале этой недели Верховный суд США частично отменил блокировку миграционного указа Дональда Трампа, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США для граждан шести ближневосточных государств, населенных преимущественно мусульманами, а также 120-дневный запрет на прием беженцев в США.

Критерии касаются граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Главное, на что теперь будут смотреть миграционные чиновники, — наличие близких родственников в США.

Как следует из заявления Белого дома, в эту категорию входят родители, супруги, дети, зятья и невестки, родные братья и сестры.

При этом бабушки и дедушки, дяди и тети, племянники и племянницы, внуки и родственники со стороны мужа или жены близкими родственниками, согласно определению властей США, не считаются.

Для получения визы родственные связи должны быть подтверждены документами.

При этом введенный Трампом временный запрет на въезд не коснется тех, кто учился или учится в США или имеет там бизнес, у кого есть действующая виза или гражданство США.

Новые правила вступят в силу в четверг с 20:00 по вашингтонскому времени (с 3:00 пятницы по Москве).

В понедельник Верховный суд страны согласился рассмотреть апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести стран. Одновременно суд дал возможность некоторым положениям одного из этих указов частично вступить в силу.

Январский указ Трампа временно ограничить въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением вызвал критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей — как в США, так и за их пределами. Федеральный суд в Нью-Йорке тогда наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.

В начале февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил действие указа.

После этого Трамп подписал новый указ аналогичного содержания, но с несколько более мягкими формулировками. Однако и второй указ был заблокирован в марте федеральным судьей штата Гавайи Дерриком Уотсоном.

Второй указ отличался, в частности, тем, что из списка стран, гражданам которых запрещался въезд в США, исключили Ирак. Кроме того, в нем оговаривается, что запрет не распространяется на держателей грин-карт, дающих право на постоянное проживание в США.