06.08.2018, 10:17

Миграционное ведомство подозревает, что количество фиктивных браков между финками и иракцами выросло

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rus.delfi.ee
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KäedFoto: Anni Õnneleid

Как сообщает Миграционное ведомство, наиболее распространенная причина отказа в выдаче ВНЖ на основании семейных связей — это подозрение в фиктивном браке, пишет Yle.

По оценкам Миграционного ведомства, количество фиктивных браков, цель которых — получить для одного из супругов ВНЖ в Финляндии, в последнее время выросло, сообщает издание Sunnuntaisuomalainen.

Согласно оценкам ведомства, в особенности увеличилось количество фиктивных союзов между гражданами Ирака и Финляндии. В этом году было отвергнуто более 40% заявлений на вид на жительство, поданных иракцами, заключившими союз с финками.

- Причины отказа в ВНЖ могут быть самыми разными, однако для граждан Ирака наиболее распространенной причиной становится подозрение в заключении фиктивного брака, — комментирует Паулиина Хелминен из Миграционного ведомства.

На основании семейных связей вид на жительство в этом году запросило уже 129 граждан Ирака. В прошлом году таких заявлений было 270

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