МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

"Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны", — заявил РИА "Новости" представитель британского внешнеполитического ведомства.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", — добавил британский дипломат.

Ранее британская полиция сообщила, что в номере отеля City Stay Hotel, где останавливались подозреваемые, при осмотре были обнаружены следы использованного ими ядовитого вещества семейства "Новичок".

Между тем в беседе с главным редактором Sputnik и RT Маргаритой Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

По словам мужчин, они не привезли никаких отравляющих веществ и даже не знали, где расположен в Солсбери дом Скрипалей. Россияне подчеркнули, что прибыли в Солсбери 3 марта, чтобы посмотреть знаменитый готический собор Девы Марии XIII века и другие памятники, в том числе Стоунхендж, до которого можно добраться оттуда за 35 минут на туристическом автобусе. Как пояснил Петров, они продержались там всего около получаса, так как улицы были занесены снегом, кругом были грязь и слякоть. Россияне промокли, вернулись на вокзал и на ближайшем поезде уехали в Лондон.