МИД Швеции заинтересовался проблемами геев в Чечне

МИД Швеции вызвал в четверг посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева, чтобы обсудить с ним ряд вопросов, в том числе информацию о преследовании геев в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Российский посол был приглашен для встречи с первым заместителем министра иностранных дел Анникой Седер. Среди прочих обсуждался вопрос о гомосексуалах в Чечне", — отметили в МИДе.

В российской дипмиссии подтвердили факт встречи Татаринцева и Седер, но не раскрыли обсуждавшиеся на ней темы.

О преследованиях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне написала в начале апреля "Новая газета". По ее данным, в республике задержано более сотни мужчин и минимум трое убиты. Власти Чечни эту информацию опровергают.

13 апреля "Новая газета" опубликовала заявление об открытых угрозах по адресу редакции. Под ними подразумевалась резолюция, принятая собранием чеченских богословов в центральной мечети Грозного 3 апреля, содержащая слова: "Возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

К расследованию сообщений СМИ призвала международная организация Amnesty International, а генсек Совета Европы обратился с этой просьбой к омбудсмену Татьяне Москальковой. Обеспокоенность ситуацией с правами геев в Чечне выразила и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

20 апреля журналисты "Новой" сообщили, что накануне секретари редакции получили два письма с неизвестным веществом в виде порошка. Экспертиза показала, что порошок был неопасен.

18 апреля Следственный комитет начал проверку по публикациям на тему преследования геев в Чечне. В тот же день Москалькова сообщила, что ответы, полученные ею из правоохранительных органов, не подтверждают данные "Новой газеты" о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Позднее, выступая на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, она предположила, что сообщения СМИ могли быть провокацией.

20 апреля в Кремле заявили, что информация о преследовании геев в Чечне, опубликованная ранее в нескольких резонансных материалах "Новой газеты", не подтверждается.