06.08.2018, 21:00

МИД России принял "зеркальные меры" в ответ на высылку дипломатов из Греции


bbcrussian.com
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МИД России принял "зеркальные меры" в ответ на высылку дипломатов из Греции
Artyom Geodakyan/TASS

Послу Греции в России Андреасу Фриганасу вручили ноту о принятии "зеркальных мер" в ответ на высылку из страны двух российских дипломатов, говорится в сообщении российского МИД.

Как уточняется в сообщении, такие меры были приняты "в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

О том, что власти Греции решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум россиянам, стало известно 11 июля.

По данным источников греческого ежедневника Kathimerini, российских дипломатов обвиняют в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников.

В частности, россияне пытались сорвать договор между Грецией и Македонией и таким образом выставить роль Греции на Балканах в негативном свете, говорят источники.

Газета также писала, что решение о высылке дипломатов "последовало за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества".

При этом собеседники издания говорили, что Афины настроены на продолжение сотрудничества с Москвой, и напоминали, что после отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери Греция не стала высылать российских дипломатов по примеру других стран ЕС.

Вскоре после этого российский МИД заявил, что "по сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ".

Долгий спор с Македонией

12 июня власти Македонии и Греции договорились о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию, положив конец долгим дипломатическим разногласиям.

Спор из-за названия страны продолжался почти 30 лет и препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз. Греки возражали против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Окончательное решение о новом названии государства пока не принято: его должны одобрить парламенты двух стран, а также македонцы на общенациональном референдуме.

В случае поддержки соглашения македонское правительство должно внести поправки в конституцию страны, что было основным требованием Греции.

В соответствии с соглашением, страна, прежде называвшаяся в ООН бывшей Югославской Республикой Македонией, будет отныне называться Северной Македонией или Республикой Северная Македония.

Ее государственным языком будет македонский, а граждане страны будут называться македонцами.

В соответствии с договоренностью, Греция снимет свои возражения на вступление переименованной страны в ЕС и НАТО.

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