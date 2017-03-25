МИД России предупреждает: в Финляндии не следует громко разговаривать и говорить ”чухонец”

Россияне, направляющиеся в Финляндию, не должны произносить слова ””чухонец”, ”чухна”, ”рюсся” и ”юмалаута”. Таковы рекомендации российского министерства иностранных дел, передает YLE.

Министерство опубликовало список элементов поведения, рекомендуемых в разных странах мира ”в целях недопущения нежелательных инцидентов”. В частности, как пишет МИД, в Финляндии не рекомендуется говорить ”чухонец” или ”чухна”, так как финны знают, что эти слова — уничижительное название их народа. МИД предупреждает, что финны могут отреагировать на эти слова крайне резко.

Министерство продолжает, что россиянам также не следует использовать слово ”рюсся”, являющееся пренебрежительным наименованием русских. В таком случае ”финский собеседник будет просто обескуражен” или ”станет относиться неуважительно”.

Кроме того, туристам из России не следует использовать русскую нецензурную брань, так как многие финны понимают её значение.

Россиянам стоит вести себя достойно, если они услышат финские фамилии, ”которые по-русски звучат почти непристойно”. В качестве примеров министерство приводит такие фамилии как Huitu, Hujala и Hujanen. Реакция на такие фамилии должна быть спокойной, предупреждает МИД.

Последний совет от российских властей звучит так: ”финны — люди в большинстве сдержанные, разговаривают спокойно и негромко, мало жестикулируют. Поэтому не следует громко разговаривать, да и вообще любым шумом привлекать к себе внимание”.