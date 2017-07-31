МИД России пообещал Польше "асимметричный ответ" на снос советских памятников

Россия даст "асимметричный" ответ на принятие Польшей закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ.

Издание сообщает, что сейчас рассматриваются несколько вариантов ответных мер: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.

Газета напоминает, что некоторые российские политики заявляли в прессе и о целесообразности "зеркальных" мер в отношении Польши. Как отметил на недавней пресс-конференции в Москве глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Россия, к примеру, может перестать ухаживать за польскими мемориалами, очевидно, подразумевая комплексы "Катынь" и "Медное". Сенатор также добавил, что к мемориальным местам может быть причислено и место произошедшей под Смоленском в 2010 году катастрофы авиалайнера президента Польши, пишет издание.

Кроме того, в ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на таких международных площадках, как Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентский союз, Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, а также направит обращения в парламенты европейских стран, рассказали газете несколько сенаторов.

В российском МИДе "Известиям" дали понять, что "ответ на демарш Варшавы в любом случае не заставит себя ждать".