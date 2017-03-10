МИД России обвинил Канаду в поддержке кровопролития в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила беспокойство по поводу решения Канады продлить пребывание военной миссии на Украине, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Она заявила, что у российской стороны есть сведения о поставках Канадой для ВС Украины боеприпасов, которые могут попасть затем в зону конфликта в Донбассе.

”Канадские инструкторы занимаются на украинских полигонах, можно так сказать, натаскиванием украинских военнослужащих для последующей отправки в Донбасс”, — сказала Захарова.

Она отметила, что в Москве ”решение и подобные действия” Оттавы считают ”крайне опасными”.

”Они мешают политическому урегулированию непрекращающегося по вине киевских властей противостояния. Более того, по имеющимся у нас данным, инструкторами дело не ограничивается: канадцы начали поставки для вооруженных сил Украины боеприпасов, которые, без сомнения, попадут в зону конфликта. Вместо того чтобы оказывать давление на Киев с целью заставить его полностью выполнить обязательства по минским соглашениям, Оттава откровенно подыгрывает сторонникам силового решения ситуации в Донбассе, а также потворствует продолжению кровопролития. В Канаде должны понимать, что последствия такой политики и таких действий будут на их совести”, — сказала Захарова.

Ранее посольство России раскритиковало решение Канады продлить военную миссию на Украине.