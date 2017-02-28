МИД России: конгресс США готовит нам экономическую блокаду

Вашингтон должен сам принять решение о перспективах отмены санкций в отношении России, Москва не просила и не собирается просить об этом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Если говорить санкциях, из-за которых товарооборот США просел почти на треть — с 29 миллиардов [долларов] в 2014 году до менее 20 миллиардов [долларов] в прошлом, то отменить их мы никогда не просили и делать этого не собираемся. В контактах с американцами я это в очередной раз совершенно ответственно заявляю: мы не обсуждали и не обсуждаем критерии отмены санкций", — сказал Рябков в ходе круглого стола "Российско-американские отношения: реалии и перспективы" в Госдуме.

Он также добавил, что "недоброжелатели России в конгрессе США изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива".

"В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции, и даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России", — сказал Рябков.

В январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время". Об этом политик сказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

В день публикации интервью Трампа уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине.

В ходе первого телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вопрос о санкциях затронут не был. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, "сначала надо определиться с датами и местом встречи".

В начале февраля новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине.

В середине февраля с аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.