08.02.2019, 17:40

МИД РФ: Россия готова к диалогу с США

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Gazeta.ru
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МИД РФ: Россия готова к диалогу с США
ITAR-TASS

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с американской стороной, передает ТАСС.


Лавров отметил, что общение двух стран должно основываться на взаимоуважении.

”Что касается отношений с США, Евросоюзом, Западом в целом, то у нас нет недостатка в готовности к взаимодействию по любым вопросам, но не на основе ультиматумов, а на основе равноправного, взаимоуважительного диалога”, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой.

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