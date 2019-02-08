МИД РФ: Россия готова к диалогу с США



Лавров отметил, что общение двух стран должно основываться на взаимоуважении.

”Что касается отношений с США, Евросоюзом, Западом в целом, то у нас нет недостатка в готовности к взаимодействию по любым вопросам, но не на основе ультиматумов, а на основе равноправного, взаимоуважительного диалога”, — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой.