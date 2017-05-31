МИД РФ: пять молдавских дипломатов должны покинуть Россию

Пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве должны покинуть Россию в течение трех суток, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Данное решение было принято в качестве ответа на высылку пяти российских дипломатов из Молдавии. Соответствующая нота была вручена ведомством послу Молдавии в России, который для этого был приглашен в МИД, передает Gazeta.ru.

В министерстве также выразили надежду на осознание властями Молдавии контрпродуктивности собственных действий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расскажет президенту Молдавии Игорю Додону о последствиях высылки российских дипломатов.