МИД РФ прокомментировал нарушение самолетом Лаврова воздушного пространства Эстонии

Sergei Lavrov Foto: Tiit Blaat

Полет спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова из России в Финляндию был согласован и прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати ведомства, комментируя обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны.