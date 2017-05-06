06.05.2017, 12:16

МИД РФ прокомментировал нарушение самолетом Лаврова воздушного пространства Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Tiit Blaat

Полет спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова из России в Финляндию был согласован и прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати ведомства, комментируя обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны.

В министерстве подтвердили, что речь идет о самолете министра иностранных дел России. "Лавров летел в Финляндию с визитом, — отметил собеседник агентства. — Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно".

"Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал", — подчеркнули в ведомстве.

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