МИД РФ прокомментировал нарушение самолетом Лаврова воздушного пространства Эстонии

Полет спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова из России в Финляндию был согласован и прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати ведомства, комментируя обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны.
В министерстве подтвердили, что речь идет о самолете министра иностранных дел России. "Лавров летел в Финляндию с визитом, — отметил собеседник агентства. — Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно".
"Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал", — подчеркнули в ведомстве.
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