Министерство иностранных дел России предупредило о том, что новые поправки в законодательство Польши о пропаганде коммунизма могут привести к массовому уничтожению советских и российских памятников, что, в свою очередь, может еще больше осложнить отношения Москвы и Варшавы.

В Польше готовятся принять поправки, запрещающие "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя", пишет Русская служба Би-би-си.

В сообщении на официальном сайте российского ведомства говорится о том, что польской стороне стоит воздержаться от "необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях".

МИД выступил с таким заявлением в связи с демонтажем Памятника благодарности советским воинам, освобождавшим Польшу от нацистской оккупации, в польском городе Ланьцут.

Законопроект, который бы облегчил демонтаж памятников советской эпохи, обсуждался еще при президенте Лехе Качиньском в 2007 году.

Тогда окончательного решения принято не было, однако немногочисленные случаи демонтажа и переноса памятников советским военным всякий раз вызывали негативную реакцию со стороны российского МИДа: так было и с памятником генералу Черняховскому в Пенежно, и с решением польских властей перенести 200 памятников в музей.

Россия считает мемориалы, посвященные советским солдатам, данью памяти жертвам, которые понес Советский Союз при освобождении Европы от нацистов.

Однако для многих граждан Польши эти памятники служат напоминанием о скоординированном вторжении Гитлера и Сталина в 1939 году и о более чем четырех десятилетиях господства коммунистического режима.