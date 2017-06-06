МИД РФ пообещал зеркальный ответ в случае введения Киевом виз для россиян

В Москве обещают зеркальный ответ в случае, если Киев введет визовый режим с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никаких черных списков не ведем против украинцев, но, если будет визовый режим, то мы ответим визовым режимом", — сказал Лавров, выступая во вторник в Балтийском федеральном Университете имени Канта.

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима: ну и как вы думаете, мы должны просто так все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", — добавил он.

1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы и ведомство поможет коллегам из МИД отработать необходимы решения.

"Юридический механизм готов абсолютно. Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова", — сказал Петренко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Киеве.

"Я думаю, что этот вопрос актуален, и он, как сказал секретарь СНБО, даже уже перезрел", — подчеркнул тогда Петренко.