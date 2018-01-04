МИД РФ отреагировал на изгнание российских журналистов из Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские журналисты сотрудник "ТВ Центр" Анатолий Курлаев и его жена, журналистка ВГТРК Ольга Курлаева были высланы из Латвии на основании "абсурдных обвинений в угрозе национальной безопасности".

Об этом она написала, комментируя выдворение Курлаевых на своей странице в Facebook, добавив, что отправила этот комментарий в СМИ.

По ее словам, "латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ". "Рассказы о "борьбе с угрозами национальной безопасности" отдают временами тоталитаризма 1930-х годов ХХ века в Испании и Германии", — добавила она.

Захарова заявила, что "Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы".

В МИД пообещали добиваться реакции профильных международных институтов и призвали "неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества".

Супруги утверждают, что были в Латвии на отдыхе

Журналист "ТВ Центр" Анатолий Курлаев, высказавший мнение, что его могли задержать из-за спродюсированного им документального фильма о Латвии, рассказал телеканалу "360" о депортации супруги.

"Телефон у нее отобрали в полиции. Собственно говоря, у нее все было точно так же, как и у меня. Пришла полиция с утра, сказала: "Проследуйте за нами". Мне кажется, даже полицейские, как мне Оля писала, были те же самые", — рассказал он.

По его словам, супругу отвели в тот же полицейский участок, не объяснив причины. У жены, по словам Курлаева, не было проблем с законом на территории Евросоюза. Он также подчеркнул, что оба они находились в Латвии как туристы, "не по заданию редакции и без оборудования".

По данным канала "Россия 24", Курлаеву депортировали из-за угрозы национальной безопасности. Такую же причину, по словам Курлаевой, назвали ее мужу.

Латвия до сих пор не опубликовала полный список, ссылаясь на конфиденциальность. По данным СМИ, в нем несколько тысяч фамилий россиян, в том числе певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Дмитрий Певцов и протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, комментируя в передаче "900 секунд" телеканала LNT депортацию Анатолия Курлаева, пояснил, что "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, пересматривается раз в три года, причины попадания туда тех или иных лиц не разглашаются. Он указал, что нет "пожизненного запрета" и сейчас к Курлаеву применен запрет на неопределенное время, который будет пересматриваться каждые три года.