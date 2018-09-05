МИД РФ назвал адской каруселью историю с докладом Лондона по "делу Скрипалей"

"Это и есть зазеркалье, когда с одной стороны нам говорят, что предоставьте информацию об этих людях, о которых мы узнали только сегодня, увидели эти фотографии и увидели эти имена; а нам тут же сказали, что имена вымышленные, а документы — поддельные", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Захарова также выразила сомнения в подлинности фотографий, на которых, по утверждениям Лондона, изображены россияне, причастные к "делу Скрипалей". Она обратила внимание на полное совпадение времени съемки на двух фотографиях, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина, снятых в одном и том же месте. "Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды", — сказала она.

"То есть либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях", — отметила Захарова.

#Skripal op beelden aangevoerd door de Britse geheime dienst zijn de daders van de aanslag te zien als ze aankomen op Gatwick. Opvallend is dat de beelden van beide mannen op de seconde af de zelfde time stamp hebben! #FakeNews pic.twitter.com/dFhfiWODci — Johannes (@Tygion62) September 5, 2018

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu — Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2018

Захарова напомнила, что российская сторона на протяжении пяти месяцев запрашивала "хоть какую-то информацию, чтобы начать поиски возможных людей, которые сопричастны были к тем преступлениям, о которых заявлял Лондон".

"Но это же не театр абсурда, это не зазеркалье. Это какая-то адская карусель, настоящая. У которой нет ни конца, ни начала", — добавила официальный представитель МИД РФ.