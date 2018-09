МИД РФ назвал адской каруселью историю с докладом Лондона по "делу Скрипалей"

"Это и есть зазеркалье, когда с одной стороны нам говорят, что предоставьте информацию об этих людях, о которых мы узнали только сегодня, увидели эти фотографии и увидели эти имена; а нам тут же сказали, что имена вымышленные, а документы — поддельные", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Захарова также выразила сомнения в подлинности фотографий, на которых, по утверждениям Лондона, изображены россияне, причастные к "делу Скрипалей". Она обратила внимание на полное совпадение времени съемки на двух фотографиях, на которых изображены по отдельности два обвиняемых Лондоном россиянина, снятых в одном и том же месте. "Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды", — сказала она.

"То есть либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях", — отметила Захарова.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu