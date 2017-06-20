МИД РФ: Москва приступила к проработке ответных санкций против США

Sergei Rjabkov Foto: Valeri Melnikov, RIA Novosti

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва приступила к проработке ответных санкций против США в связи с расширением ограничений из-за ситуации на Украине, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.