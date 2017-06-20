20.06.2017, 22:10

МИД РФ: Москва приступила к проработке ответных санкций против США

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Gazeta.ru
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Sergei Rjabkov
Sergei RjabkovFoto: Valeri Melnikov, RIA Novosti

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва приступила к проработке ответных санкций против США в связи с расширением ограничений из-за ситуации на Украине, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.


”Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер”, — сказал Рябков.

Ранее США ввели новые санкции против России и Донбасса.

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