МИД РФ: Москва приступила к проработке ответных санкций против США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва приступила к проработке ответных санкций против США в связи с расширением ограничений из-за ситуации на Украине, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.
”Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер”, — сказал Рябков.
Ранее США ввели новые санкции против России и Донбасса.
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