МИД РФ готовит ответ на решение Польши о сносе советских памятников

Министерство иностранных дел России готовит ответные меры на принятый в Польше закон о демонтаже памятников, прославляющих коммунизм, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Намерение МИД РФ поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании Совфеда в среду, 19 июля, глава верхней палаты предложила обратиться в российское дипведомство, чтобы выяснить, какие именно ответные меры в отношении Польши там готовят, сообщает "Интерфакс". "Может быть, запросить МИД, они готовят, я знаю, меры, соответствующие сложившейся ситуации, — с тем, чтобы они нас проинформировали, (какие. — Прим. NEWSru.com) ответные меры", — сказала Матвиенко. По ее мнению, Россия, конечно, должна адекватно отреагировать "не просто нашими заявлениями, нашими возмущениями, нужны и соответствующие меры".

Тему принятого в Польше закона о сносе советских памятников поднял на заседании Совфеда сенатор Антон Беляков. Чиновник предложил ввести персональные санкции в отношении польских политиков, имеющих отношение к этому решению, а именно запретить им въезд на территорию России. По словам сенатора, у ряда депутатов сейма, которые готовили эти меры, "есть экономические связи с Калининградским регионом и они часто посещают нашу страну".

Днем ранее в МИД РФ заявили, что принятие в Польше закона о сносе советских памятников является сознательной провокацией, которая не останется без последствий, передает ТАСС. Как напомнили в министерстве, российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 годов, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты.

Накануне Минобороны РФ опубликовало архивные документы, посвященные освобождению Польши Красной армией в 1944-1945 годах от немецко-фашистской оккупации. Как отметили в ведомстве, в частности, в них рассказывается о "многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной армии" и обещаниях поляков "увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах и сохранить их для будущих поколений".

Закон о сносе памятников, прославляющих коммунизм, в том числе мемориалов в честь Красной армии, 17 июля подписал президент Польши Анджей Дуда. Нижняя палата польского парламента (сейм) приняла документ 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. В российской Госдуме по этому поводе заявили, что у польских депутатов, "похоже, снесло совесть". Несмотря на негодование Москвы, демонтаж памятников одобрил и польский сенат.

Территория Польши была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939 года по февраль 1945 года. За это время в стране погибло около шести миллионов человек. Варшава была освобождена 17 января 1945 года советскими войсками в результате Висло-Одерской операции, в ходе которой погибло более 40 тысяч советских солдат. При этом в сентябре 1939 года СССР включил в свой состав ранее управляемые Польшей западные области Украины и Белоруссии, а впоследствии и страны восточного региона Балтийского моря.