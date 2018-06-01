01.06.2018, 08:30

МИД Нидерландов не исключает ответственность Киева за крушение MH17 в Донбассе

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NEWSru.com
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"Mõrv taevas"
"Mõrv taevas"Foto: Pressimaterjal

Правительство Нидерландов допускает, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом, как передает издание Parool заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Как пишет NEWSru.com, во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке, где проходили боевые действия.

"Я ничего не исключаю", — заявил Блок в ходе обсуждения, когда встал вопрос о возможности возложить ответственность за авиакатастрофу на Киев. В то же время глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Украины к ответственности нет, отмечает РИА "Новости".

На прошлой неделе международная следственная группа JIT обнародовала промежуточные результаты расследования авиакатастрофы. Представители группы предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске.

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После этого Нидерланды и Австралия выступили с официальным заявлением, в котором обвинили Россию в причастности к крушению Boeing в Донбассе. Отмечалось, что правительство приняло подобное решение по предложению главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Обе страны проинформировали Россию о своей позиции.

Малайзийский Боинг-777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в произошедшем сепаратистов, которые заявили, что у них нет средств, которые могли бы позволить сбить самолет на такой высоте. Также Украина заявила о якобы причастности России к катастрофе.

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В МИД РФ последний доклад JIT назвали голословным. В Кремле добавили, что Россия сможет признать результаты работы международной группы, только если будет привлечена к расследованию.

В Минобороны России заметили, что выводы JIT опираются на информацию, взятую из соцсетей, что не позволяет говорить о ее достоверности. Также в оборонном ведомстве указали на игнорирование показаний очевидцев и данных российской стороны.

Предварительные результаты расследования прокомментировали в Малайзии. Так, министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.

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