МИД Нидерландов не исключает ответственность Киева за крушение MH17 в Донбассе

Правительство Нидерландов допускает, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом, как передает издание Parool заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Как пишет NEWSru.com, во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке, где проходили боевые действия.

"Я ничего не исключаю", — заявил Блок в ходе обсуждения, когда встал вопрос о возможности возложить ответственность за авиакатастрофу на Киев. В то же время глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Украины к ответственности нет, отмечает РИА "Новости".

На прошлой неделе международная следственная группа JIT обнародовала промежуточные результаты расследования авиакатастрофы. Представители группы предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске.