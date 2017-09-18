МИД Литвы: военные самолеты РФ нарушили воздушное пространство во время учений "Запад-2017"

МИД Литвы вызвал в понедельник, 18 сентября, посла России и вручил ему официальную ноту в связи с нарушением воздушного пространства Литвы российскими военно-транспортными самолетами.

Как следует из сообщения литовского внешнеполитического ведомства, на которое ссылается агентство "Интерфакс", шесть самолетов Ил-76, участвующие в российско-белорусских учениях"Запад-2017", совершали 16 сентября полет в Калининградскую область. Два транспортника отклонились от утвержденного маршрута и вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами этой страны.

В свою очередь минобороны страны заявило, что "средства Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушными пространством" зафиксировали нарушение. Полет российских самолетов над территориальными водами Литвы продолжался около двух минут.

В то же время офицер по связям с общественностью Авиабазы ВВС Литвы заявила BNS, что дежурившие в Шяуляй истребители США, которые осуществляют миссию воздушной полиции, 16 сентября не поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов в небе над Балтикой. При этом только на прошедшей неделе самолеты НАТО восемь раз взлетали для сопровождения российских военных бортов в международном воздушном пространстве над Балтикой. Всего таким образом было сопровождено 27 российских самолетов.