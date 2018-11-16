МИД Финляндии вызвал российского посла из-за сбоя в работе GPS

В финском МИД пояснили, что считают предоставленную Норвегией информацию о российском следе ”заслуживающей доверия”.

Встреча, которую проведет статс-секретарь Матти Анттонен, назначена на утро понедельника, 19 ноября. Сойни в настоящее время находится с рабочим визитом в США.

13 ноября Минобороны Норвегии обвинило российских военных в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018 (”Единый трезубец”). До этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена специально, и предположил, что Россия имеет к этому отношение.

Позже в российском МИД ответили, что страны не связывались с Москвой по этому поводу, а предпочли прибегнуть к ”мегафонной дипломатии”.