МИД Финляндии назвал ноту России частью ”повседневной коммуникации”

Газета Helsingin Sanomat сообщила, что Россия направила в Финляндию ноту в связи с деятельностью консула Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Россия направила в МИД Финляндии ноту в связи с деятельностью консула Вирпи Ханхикоски, пишет Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В Москве считают, что Ханхикоски нарушила российское законодательство, когда она оказала помощь гражданину Финляндии и России Дмитрию Богачёву, который подозревается в контрабанде оружия из России в Финляндию.

Веса Хяккинен из пресс-службы министерства подтвердил Yle, что из России поступил ”вопрос, который касается данного дела”.

– Он поступил в виде ноты, то есть дипломатического письма, и с этим не связано ничего необычного, — говорит Хяннинен.

Хяккинен отмечает, что нота — это часть повседневной коммуникации между дипломатами. По его словам, последняя нота от Финляндии была направлена в Россию на этой неделе.

– Финляндия и Россия обмениваются нотами почти ежедневно.

– Драматичность, которой термин ”нота” наполняют, мне не понятна, — добавляет Хяккинен.

Обсуждение действий Вирпи Ханхикоски достигло апогея на этой неделе, когда газета Известия и телеканал Рен-ТВ опубликовали видеосюжет, в котором финских дипломатов обвиняют в неподобающем поведении на территории России.

В Финляндии первой о видеоролике рассказала газета Ilta-Sanomat.

Российские СМИ обвиняют Ханхикоски в незнании, когда консул отказывается комментировать СМИ два происшествия, входящих в сферу вопросов, которые затрагивают Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.