17.07.2018, 15:35

МИД Британии призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17

 (4)
bbcrussian.com
EST
Malaisia lennuk
Malaisia lennukFoto: MAKSIM ZMEJEV, REUTERS

В годовщину гибели рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого в 2014 году в небе над восточной Украиной, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Москву признать ответственность за крушение.

Ранее Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение самолета, на борту которого находились 298 человек.

"Я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Ваши близкие, убитые при столь ужасных и шокирующих обстоятельствах, заслуживают справедливости", — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

"Благодаря усердной работе международной следственной группы на протяжении четырех лет мы знаем, что MH17 был сбит российской ракетой типа "Бук", находившейся на вооружении 53-й бригады ПВО российской армии, и выпущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины", — заявил глава Форин-офиса.

По словам Ханта, это очередной пример неуважения России к человеческой жизни и к системе международных отношений, основанной на правилах.

Министр заявил, что Россия должна ответить за свои действия.

Хант заявил о поддержке Великобританией Австралии и Нидерландов в их призыве к России признать ответственность и сотрудничать в восстановлении справедливости.

В канун четвертой годовщины трагедии страны "Большой семерки" и Евросоюз также призвали Россию признать свою ответственность.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

После заключения международной следственной группы в мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета. Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов — передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

17.07.2018
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
Подробнее



ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

17.07.2018
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Мусор, штрафы за парковку и полнейший хаос. Что осталось после концерта Guns N' Roses

17.07.2018
16 июля на Певческом поле прошел концерт легендарной группы Guns N' Roses, на который пришло около 60 000 человек. Разумеется, после себя они оставили достаточно мусора. И если к утру это все было убрано, то вечером территория выглядела совсем не радужно.
Подробнее

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

17.07.2018
Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ