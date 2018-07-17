17.07.2018, 15:35

МИД Британии призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17

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bbcrussian.com
EST
Malaisia lennuk
Malaisia lennukFoto: MAKSIM ZMEJEV, REUTERS

В годовщину гибели рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого в 2014 году в небе над восточной Украиной, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Москву признать ответственность за крушение.

Ранее Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение самолета, на борту которого находились 298 человек.

"Я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Ваши близкие, убитые при столь ужасных и шокирующих обстоятельствах, заслуживают справедливости", — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

"Благодаря усердной работе международной следственной группы на протяжении четырех лет мы знаем, что MH17 был сбит российской ракетой типа "Бук", находившейся на вооружении 53-й бригады ПВО российской армии, и выпущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами на востоке Украины", — заявил глава Форин-офиса.

По словам Ханта, это очередной пример неуважения России к человеческой жизни и к системе международных отношений, основанной на правилах.

Министр заявил, что Россия должна ответить за свои действия.

Хант заявил о поддержке Великобританией Австралии и Нидерландов в их призыве к России признать ответственность и сотрудничать в восстановлении справедливости.

В канун четвертой годовщины трагедии страны "Большой семерки" и Евросоюз также призвали Россию признать свою ответственность.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

После заключения международной следственной группы в мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета. Как заявил тогда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, один из возможных дальнейших шагов — передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского "Боинга". Как заявил в конце мая президент Путин, у России нет оснований полностью доверять результатам следствия, потому что она не была допущена к полноценному расследованию.

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