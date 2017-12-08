MH17: следствие изучит данные Bellingcat о "Дельфине"

Возглавляемая Нидерландами следственная группа по делу о произошедшем в 2014 году крушении пассажирского авиалайнера в Донбассе пообещала всерьез изучить предоставленную международной группой Bellingcat информацию о личности одного из людей, которые могли быть причастны к случившемуся.

Международная независимая расследовательская группа Belligcat и российский интернет-портал The Insider утверждают, что установили личность человека, упоминавшегося в деле о сбитом на Украине малайзийском "Боинге", следовавшем в Куала-Лумпур рейсом MH17.

В сентябре прошлого года возглавляемая Нидерландами следственная группа (ССГ) обратилась к людям, обладающим информацией, с просьбой помочь установить личности нескольких фигурантов дела. При этом отмечалось, что никаких прямых доказательств их причастности к крушению у следователей нет.

Среди прочих ССГ просила помочь в установлении личности человека с позывным "Дельфин". В перехваченных телефонных разговорах к "Дельфину" обращались по имени и отчеству. Bellingcat и The Insider утверждают, что нашли единственного ныне живущего российского генерала с такими именем и отчеством.

Чтобы доказать это, журналисты связались с генералом, заявив, что хотят взять у него интервью. На самом же деле они хотели сравнить его голос с голосом "Дельфина", полученным в 2014 году при радиоперехвате. В расследовании журналисты извиняются перед главным инспектором ЦВО за то, что ввели его в заблуждение.

Две независимые экспертизы по сравнению голосов (одна была проведена в США, другая — в Литве) пришли к выводу, что вероятность того, что на записях — голос одного и того же человека, очень высокая.

Однако сам генерал в разговоре с журналистами отрицает свою причастность к гибели рейса MH17. Он заявил, что в 2012 году вернулся из Сирии, где работал военным советником, в Екатеринбург, и никуда оттуда не выезжал. По его словам, он не был на Украине летом 2014 года.

В расследовании утверждается, что "Дельфин" участвовал в первой и второй чеченских войнах, позднее якобы командовал войсковой частью, которую расформировали спустя два месяца после крушения "Боинга". При этом со службы он был уволен еще в 2010 году.

Разоблачение "Хмурого"

Bellingcat уже продолжительное время занимается расследованием дела о крушении малайзийского "Боинга". В марте они опубликовали еще один доклад — о роли человека под позывным "Хмурый" — он якобы отвечал за доставку в Донецкую область Украины ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, и был сбит самолет.

Расследовательская группа утверждала, что под псевдонимом скрывается отставной российской генерал, который до 2014 года служил в ГРУ.

Би-би-си удалось связаться с человеком, который, как утверждается в расследовании, скрывается под позывным, — он категорически отверг свою причастность к тем событиям.

"Подобные "расследования"- не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского "Бука". Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут", — ответил предполагаемый герой публикации Bellingcat в ответ на просьбу Би-би-си об интервью.

При этом Bellingcat сообщил, что Службе безопасности Украины удалось перехватить разговоры Хмурого — в них он якобы согласовывает место, где нужно разместить "Бук", прибывший в Донецкую области вместе с экипажем. В других разговорах Хмурый руководит переброской комплекса под поселок Первомайское, а в последней, пятой записи, сделанной 17 июля, утверждает, что с ее помощью удалось сбить украинский штурмовик Су-25.

На самом деле Украина в тот день не потеряла ни одного самолета. Единственным самолетом, разбившимся в зоне военного конфликта, стал гражданский лайнер авиакомпании Malaysian Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.