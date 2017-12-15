Международный уголовный суд обязал Конго выплатить 10 млн долларов детям-солдатам

Международный уголовный суд (МУС, ICC) обязал бывшего полевого командира Демократической Республики Конго Томаса Лубангу выплатить 10 млн долларов в качестве компенсации детям, которых насильно сделали солдатами. При этом сам Лубанга не признал своей вины, сообщает Africa Review.

Как пояснили в суде, компенсация должна быть выплачена как 425 жертвам, "подавшим соответствующие заявки, так и всем другим потенциальным жертвам его преступлений". Судья Марк Перрен де Бришамбо подчеркнул, что ICC не смог определить точное число лиц, пострадавших от действий Лубанги, но оно "измеряется сотнями или даже тысячами".

Судья постановил, что каждая из жертв военных преступлений получит компенсацию в размере 8 тыс. долларов. На эти цели выделено 3,4 млн долларов. Остальная часть суммы предназначена на помощь тем пострадавшим от действий Лубанги, о которых еще неизвестно.

В 2012 году Лубанга был признан виновным в насильственном найме в свои военизированные подразделения подростков младше 15 лет, активном привлечении их к боевым действиям и других военных преступлениях. Вербовка детей происходила с сентября 2002-го по август 2003 года в конголезском регионе Итури, напоминает ТАСС.

Именно в этом регионе возглавляемое Лубангой военизированное крыло "Союза конголезских патриотов" — группировки народа хема — проводило широкомасштабные военные операции против представителей этнической группы ленду. Лубанга был приговорен к 14 годам лишения свободы и пытался оспорить это решение, но безрезультатно.

Лубанга был арестован в марте 2006 года в столице ДРК Киншасе, доставлен в Гаагу и передан под юрисдикцию Международного уголовного суда. 21 марта 2006 года, впервые представ перед судьями Международного уголовного суда, Лубанга отверг выдвинутые против него обвинения.

Правозащитные организации повергали МУС критике за то, что против Лубанги не выдвинуты обвинения в других преступлениях, помимо вербовки детей для участия в боевых действиях. По имеющимся у них данным, контролировавшиеся Лубангой военные формирования в 2002 — 2003 годах убили в Итури 8 тыс. мирных жителей, сожгли десятки деревень, изгнали с мест проживания 60 тыс. человек. Ранее главный прокурор МУС не исключал возможности выдвижения дополнительных обвинений против Лубанги, однако до этого дело не дошло.

Под юрисдикцию Международного уголовного суда попадают геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Согласно Римскому статуту МУС, он также может судить за агрессию, но только после того, как международное сообщество четко определит юридическое определение этого преступления.

Юрисдикция МУС носит комплиментарный характер: он берет дело в свое производство, только если какое-либо государство не хочет или не может судить лицо, подозреваемое в серьезных нарушениях международного гуманитарного права.

400 тысяч детей в Конго страдают от голода

Тем временем агентство Reuters пишет о том, что из-за проблем с продовольствием и непрекращающихся военных конфликтов 400 тысяч детей в Конго страдают от голода.

На днях об этом же сообщили и представители ЮНИСЕФ. При этом, по прогнозам организации, в ближайшие полгода в стране не прогнозируется улучшения ситуации с продовольствием.

"По меньшей мере 400 тысяч в крайней степени истощенных детей могут умереть в регионе Касаи. Причиной такой катастрофической ситуации являются насилие, массовое перемещение людей и сокращение аграрных работ за последние полтора года", — заявляли ранее в Детском фонде ООН.

В ЮНИСЕФ утверждают, что гуманитарное положение жителей остается крайне тяжелым и улучшений не прогнозируется минимум до июня 2018 года из-за того, что в этом году посевной сезон был пропущен. При этом в докладе организации отмечалось улучшение ситуации в сфере безопасности, которое привело к возвращению в страну беженцев, напоминает РИА "Новости".