Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России

В Гааге началось заседание Международного суда ООН, в рамках которого слушается иск Киева против Москвы. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте МИД Украины.

Как отмечается в комментарии ведомства, суд должен обязать Россию ”обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия на Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса — прим. ”Ленты.ру”)”. Кроме того, речь идет и о том, что Москва ”воздержалась от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму”.

На сайте МИД также говорится, что слушания, скорее всего, продлятся четыре дня. Аргументы украинской стороны будут заслушаны 6 и 8 марта, а российской — 7 и 9 марта.

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О намерении Киева передать в Международный суд ООН данный иск против России в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко сообщили 16 января. В Москве в ответ заявили о намерении использовать в ходе слушаний все доступные средства правовой защиты.

В сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Россию обвинили в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Кроме того, Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.