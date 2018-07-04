Международную классификацию болезней поменяли. Теперь будут лечить как-то по-новому?

В июне 2018 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала окончательную версию Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Больше чем за 10 лет работы над документом специалисты со всего мира предложили около 10 тысяч изменений. МКБ-10 приняли в 1990 году и с тех пор вносили правки, последние — в 2016 году, но в новой версии достаточно кардинальных перемен, передает Медуза.



А зачем что-то менять? Появляются новые болезни?

Да, это тоже, ученые открывают новые болезни, меняется представление о старых, но причина не только в этом. МКБ — важный инструмент, который позволяет понять, насколько распространены разные заболевания, каковы причины смерти и как это меняется.

В МКБ все определенным образом кодируется. По коду гораздо легче сопоставлять данные из разных больниц и регионов — можно быть уверенным, что учтены все случаи и ничего важного не упущено только потому, что в разных странах болезнь называют по-разному.

Где-то это важно еще и для страховых компаний.

Количество болезней в новой классификации поменялось?

Да. В МКБ-10 было 14 400 наименований. В МКБ-11 их 55 000, но это не значит, что появилось в четыре раза больше болезней: Международная классификация болезней включает и обстоятельства, влияющие на здоровье. Например, неудовлетворенность обстановкой в школе и низкий уровень личной гигиены.