04.07.2018, 22:00

Международную классификацию болезней поменяли. Теперь будут лечить как-то по-новому?


rus.delfi.ee
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Gripp ja nohu
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В июне 2018 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала окончательную версию Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Больше чем за 10 лет работы над документом специалисты со всего мира предложили около 10 тысяч изменений. МКБ-10 приняли в 1990 году и с тех пор вносили правки, последние — в 2016 году, но в новой версии достаточно кардинальных перемен, передает Медуза.


А зачем что-то менять? Появляются новые болезни?

Да, это тоже, ученые открывают новые болезни, меняется представление о старых, но причина не только в этом. МКБ — важный инструмент, который позволяет понять, насколько распространены разные заболевания, каковы причины смерти и как это меняется.

В МКБ все определенным образом кодируется. По коду гораздо легче сопоставлять данные из разных больниц и регионов — можно быть уверенным, что учтены все случаи и ничего важного не упущено только потому, что в разных странах болезнь называют по-разному.

Где-то это важно еще и для страховых компаний.

Количество болезней в новой классификации поменялось?

Да. В МКБ-10 было 14 400 наименований. В МКБ-11 их 55 000, но это не значит, что появилось в четыре раза больше болезней: Международная классификация болезней включает и обстоятельства, влияющие на здоровье. Например, неудовлетворенность обстановкой в школе и низкий уровень личной гигиены.

Изменение количества наименований в МКБ считается крайне полезным, потому что позволяет исследователям и организаторам здравоохранения иметь более полную картину. Например, в МКБ-11 подробно описаны все типы сахарного диабета (их больше привычных двух). Заболевания, которые возникают на фоне ВИЧ-инфекции, имеют особый код. Редкие генетические заболевания теперь кодируются не группами, а по отдельности. Еще есть раздел ”Объекты, участвовавшие в нанесении травмы”, куда входит не только оружие или другие столь же опасные вещи, но и, к примеру, сумчатые животные, наручные часы и расческа. Другими словами, в медицинской карте с помощью МКБ-11 можно закодировать буквально любое событие в вашей жизни, повлиявшее на здоровье.

Какие еще изменения есть в классификации болезней?

ТОП

Изменений очень много, но врачи в основном упоминают следующее:

  • расстройством признали чрезмерное увлечение видеоиграми (”Медуза” писала об этом);
  • ”транссексуализм” и другие ”расстройства половой идентичности” теперь не относятся к психическим и поведенческим расстройствам, а находятся в новом разделе о сексуальном здоровье. Новое название — ”гендерное несоответствие”. Это отражает современное представление о таком состоянии и поможет одновременно снять стигму и не отказывать людям в медицинской помощи, если они в ней нуждаются.

А что еще?

Из других важных, но менее обсуждаемых изменений:

  • исчез диагноз ”гермафродитизм”, теперь такое состояние относят к нарушениям формирования пола. Возможно, все движется к тому, что со временем неоднозначный набор половых органов не будет считаться и нарушением;
  • вместо педофилии в МКБ появилось педофильное расстройство, которое можно диагностировать, только если человек испытывает сильное беспокойство из-за своих предпочтений или переходит к действиям;
  • появилось расстройство, связанное с нарушением целостности восприятия своего тела — когда человек хочет лишиться зрения, конечности или стать парализованным;
  • появился раздел, посвященный традиционной медицине. ВОЗ обосновывает это тем, что так проще следить за влиянием подобных методов на здоровье. При этом организация отдельно объясняет, что такое нововведение не указывает на то, что ВОЗ признала традиционную медицину эффективной.

Как все это на нас отразится?

Почти никак. С 1 января 2022 года все страны должны будут применять МКБ-11: врачи будут указывать в медкартах не старые коды, а новые, на этом будет основываться статистика. Скорее всего, вы не заметите этих изменений. Тем более что в России традиционно используют диагнозы, которых нет в МКБ (и в странах, где распространена доказательная медицина), но которые можно закодировать, воспользовавшись схожими пунктами либо пунктами, оставленными на всякий случай для не вполне ясных ситуаций или новых заболеваний. Так, например, происходит с вегето-сосудистой дистонией.

Где можно посмотреть на российскую версию МКБ?

Официального перевода еще нет, но в выдаче поисковиков можно найти версию, созданную, вероятно, с помощью автоматического переводчика. Не стоит ориентироваться на нее, там масса очень странных пунктов: например, ”приобретенная капля ноги”, ”незрелые мозжечка, полушария или верми или задняя ямка кровоизлияния плода или новорожденного” и ”государства, связанные с искусственной менопаузой”.

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