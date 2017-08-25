Метаморфозы переговоров по Донбассу — США как новый участник

США присоединяются к переговорам по Донбассу. Неформальные контакты с Москвой происходят на фоне все более вероятного предоставления Киеву оружия. DW пишет о новой тактике Вашингтона.

Во время празднования 26-й годовщины независимости Украины в Киеве в четверг, 24 августа, произошло беспрецедентное событие: в праздничном параде приняли участие военнослужащие НАТО. Кроме того, впервые за годы независимости Украины за парадом наблюдали министры обороны нескольких стран-членов НАТО, среди которых, в частности, был и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, руководитель Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Атлантическом совете Александр Вершбоу в интервью DW выразил убеждение, что участие военных НАТО в параде является "более чем символическим".

По его мнению, таким шагом Североатлантический альянс четко демонстрирует свою приверженность независимости и суверенитету Украины.

"Это месседж о том, что Запад не будет воспринимать амбиции России восстановить свою гегемонию на постсоветском пространстве. Он будет продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на защиту, сохранение своей независимости и возвращение ее территорий, оккупированных Россией", — убежден Вершбоу.

Сигналы Вашингтона

В последние недели активно обсуждается возможность предоставления Вашингтоном летального оборонительного вооружения Украине, прежде всего противотанковых ракетных комплексов. Джеймс Мэттис подтвердил, что США рассматривают этот вопрос.

Сигналы Вашингтона о предоставлении оружия Украине, а также символическое присутствие главы Пентагона на параде в Киеве происходят на фоне более активных дипломатических усилий США по урегулированию конфликта в Донбассе.

21 августа в Минске состоялась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, посвященная поиску путей урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны договорились продолжить эти встречи.

Эксперты видят связь между сигналами США о предоставлении оружия Украине и налаживанием Вашингтоном неформальных контактов с Москвой по Донбассу. Директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил убеждение, что предоставление летального оружия Украине "было бы очень разумным шагом со стороны США".

За и против летального оружия

"Оно сделает для Москвы более затратным продолжение ее агрессии, захват дополнительных территорий Украины", — убежден эксперт. По его мнению, если Москва будет осознавать, что стоимость ее агрессивных действий на Украине для нее будет расти, то тогда она будет склонна предложить реальное урегулирование конфликта в Донбассе.

Александр Вершбоу также высказался в поддержку решения о предоставлении Киеву оружия. "Предоставление летального оборонительного вооружения улучшит шансы разрешения конфликта в ходе переговоров", — отмечает экс-заместитель генсека НАТО.

Впрочем, похоже, этот вопрос несколько иначе воспринимается в Берлине. В частности, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) в беседе с DW предостерег от такого шага, поскольку он неизбежно приведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией.

"Россия всегда будет инвестировать достаточно, чтобы не проиграть в этой войне. Поэтому, если вы предоставляете Украине оружие, то вам следует подумать и учесть последствия эскалации отношений с Россией", — отмечает эксперт.

Переговоры Волкера и Суркова — не альтернатива Минску

По-разному воспринимается в Берлине и Вашингтоне также новый американо-российский формат "Сурков-Волкер". Вопрос в том, вписываются ли эти консультации в так называемый "нормандский формат" с участием Германии, Франции, России и Украины, или являются альтернативой ему.

Джон Хербст убежден, что переговоры Волкера и Суркова проходят в рамках, которые предоставляет "нормандский формат". "На сегодняшний день США хотят достичь договоренностей. И я считаю, что того же хочет и Украина, которая уверена, что господин Волкер и США не предадут ее интересы", — отметил Хербст.

В свою очередь Александр Вершбоу считает вполне логичным, что эти переговоры были конфиденциальными. "Волкер тесно консультировался с украинскими властями, с Германией и Францией перед переговорами с Сурковым. Он намерен координировать свои действия с другими участниками. Целью переговоров является укрепление уже существующих усилий, а не создание альтернативного дипломатического процесса", — отметил эксперт.

США не хотят брать на себя ответственность

По мнению Вершбоу, активное привлечение Вашингтона к переговорам и рассмотрение вопроса о предоставлении Киеву летального оружия на фоне сохранения санкций против России повышает возможность достижения прорыва в мирных переговорах.

В то же время Штефан Майстер критикует непрозрачность переговоров между США и РФ. "Вашингтон не хочет брать на себя ответственность за этот конфликт, в отличие от Германии и Франции", — отмечает эксперт. По его словам, хотя руководство России и надеется на то, что эти переговоры могут стать альтернативой "нормандскому формату", этого не произойдет.

"Они будут лишь дополнительным треком, но гораздо более неформальным и непрозрачным, и не могут заменить минский процесс, который утвержден всеми сторонами", — отмечает Майстер. По его мнению, США должны присоединиться к "минскому формату", а минские договоренности от февраля 2015 должны быть пересмотрены.