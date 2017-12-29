Мессенджеры не будут анонимными, бензин подорожает, штраф за тонировку. Что изменится в РФ с 2018 года?

Представляем подборку законов, тарифов и правил, вступающих в России в силу с 1 января 2018 года.

Родители будут получать президентское пособие на первого ребенка

С 1 января 2018 года вступит в силу закон о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении и усыновлении первого ребенка, инициатором которого выступил президент России Владимир Путин, пишет Федеральное агентство новостей.

С 1 января 2018 года вступит в силу закон о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении и усыновлении первого ребенка, инициатором которого выступил президент России Владимир Путин.

Ежемесячно получать средства в размере установленного в регионе за второй квартал предшествующего года прожиточного минимума для детей можно будет до достижения ребенком полутора лет.

Правом на получение такой выплаты могут воспользоваться семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Пенсии проиндексируют на месяц раньше

В 2018 году индексация страховых пенсий россиян на показатель, равный росту цен за предыдущий год, произойдет не 1 февраля, как было раньше, а 1 января. Пенсии увеличатся на 3,7%.

После индексации размер фиксированной пенсионной выплаты составит 4982,9 рубля в месяц, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14075 рублей, а для неработающих пенсионеров — до 14329 рублей.

Следующая индексация пенсий, в том числе социальных и для работающих пенсионеров, произойдет 1 апреля 2018 года. Планируется, что размер пенсий вырастет еще на 4,1%.

Повышение МРОТ приведет к росту зарплат

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 9 489 рублей, что составит 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного во втором квартале 2017 года.

Как отметили в Минтруда, повышение заработной платы в связи с повышением МРОТ в 2018 году коснется порядка 1,5 млн работников, из которых около 0,9 млн заняты в бюджетной сфере. Речь идет о гражданах, чья зарплата была ниже 9 489 рублей в месяц.

С 2019 года МРОТ будет увеличен до прожиточного минимума, который будет установлен во втором квартале 2018 года. Следовательно, доходы россиян, получающих минимальную зарплату, снова вырастут.

”Неучтенным” бюджетникам поднимут зарплаты впервые за 4 года

С 1 января 2018-го зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют на 4%, в том числе и тех федеральных гражданских служащих, на которых не распространялись ”майские указы” президента Владимира Путина.

Таким образом, зарплата части бюджетников будет повышена впервые за четыре года. Сообщалось, что на эти цели Минфин выделил 32,5 млрд рублей.

Пользователи мессенджеров перестанут быть анонимными

С нового года пользоваться мобильными мессенджерами анонимно будет запрещено. Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться только идентифицированным пользователям, а идентификация будет происходить исключительно по номеру мобильного телефона.

Чтобы выполнить это условие, мессенджеры должны заключить определенные договоры с сотовыми операторами.

Как отметили авторы нововведения, запрет анонимного использования мессенджеров вводится для безопасности граждан.

Коррупционеров назовут поименно

С 1 января 2018 года в России заработает реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Сведения о коррупционерах будут находиться в этом реестре в течение пяти лет после инцидента, приведшего к утрате доверия.

Отмечается, что реестр будет размещен в федеральной государственной информационной системе в интернете. Пользоваться им смогут кадровики государственной гражданской службы.

Бензин подорожает

С 1 января 2018 года в России увеличиваются ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо.

Ставка акцизов на бензин класса 5 с нового года составит 11 213 рублей за 1 тонну, а на дизельное топливо — 7 665 рублей за 1 тонну. По сравнению с действующей ставкой акциз на бензин подорожает на 10,7%, на дизельное топливо — на 12,7%.

Эксперты рынка полагают, что из-за роста ставок акцизов цены литра бензина и дизельного топлива на АЗС поднимутся минимум на 60 копеек.

На дорогах появятся ”зоны успокоенного движения”

С нового года в ПДД должно появиться новое определение — ”зона успокоенного движения”, а на дорогах — новый знак.

В этой зоне автомобилисты должны двигаться со скоростью 10-20 км/ч, не совершая обгонов. Пешеходы же смогут переходить проезжую часть в такой зоне везде, где захотят.

Штраф за тонировку вырастет в 10 раз

С 1 января любителей затемненных автомобильных стекол будут штрафовать не на 500 рублей, а на 5 000 рублей, если светопропускная способность стекол в их машинах меньше 70-75%.

Правда, в первый раз нарушителя оштрафуют на полторы тысячи. Штраф в 5 000 рублей предусмотрен для тех, кто совершает нарушение повторно.

Должников будут лишать водительских прав

С 2018 года у судебных приставов появятся новые полномочия. Сотрудники ФССП смогут лишать должников прав управления транспортным средством без вынесения судебного решения на это.

Рискуют оказаться без прав граждане, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей.

Планируется также наделить ФССП правом запрета регистрировать транспортные средства либо накладывать запрет на сдачу экзаменов в ГИБДД с целью получения водительского удостоверения.