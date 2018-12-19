Мешки Пандоры. Латвия раскрывает архивы КГБ: что в них хранится?

Что хранится в архивах КГБ? Этот вопрос на протяжении десятилетий был предметом споров и спекуляций в латвийском обществе. После долгих препирательств "мешки КГБ", наконец, будут раскрыты уже в декабре 2018 года. Латвийский портал DELFI рассказывает, как это будет выглядеть.
Решение рассекретить архивы КГБ Сейм принял 4 октября этого года. По неофициальной информации, первая порция картотек, возможно, станет достоянием общественности уже на этой неделе. Но окажется ли она для латвийцев долгожданным откровением? Действительно ли сможет приоткрыть завесу секретности над тем, кто в советские времена был "стукачом" и как именно он помогал тогдашнему режиму?
К 3 декабря Центр документирования последствий тоталитаризма должен передать оцифрованные документы Латвийскому национальному архиву. Архив обязан опубликовать полученные данные до 31 декабря. Однако, как сообщает журнал Ir со ссылкой на свои источники, процесс решено не затягивать до последнего — обнародование "мешков ЧК" произойдет не в рождественские праздники и не в преддверии Нового года, а уже на этой неделе.
Ранее латвийские СМИ сообщали, что в рамках этого процесса "планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках".
Общественность, не вдаваясь в подробности терминологии, ожидает откровений о доносчиках и коллаборационистах, которые помогали советским органам госбезопасности знать все про всех. Однако, судя по реакции приближенных к проекту обнародования "мешков ЧК" специалистов, процесс может оказаться далеко не столь сенсационным и ярким.
- 1.Будут имена, но без подробностей
- 2.Личные дела уничтожены или вывезены в Россию
- 3.Раскроют номенклатуру коммунистов и "охотников на партизан"
- 4.Интеллигенцию ждет шок?
- 5.Как доказать, что человек действительно сотрудничал с КГБ?
- 6.В ожидании "момента истины": часть уже поспешила признаться
- 7.Историк: кто хочет, может подать в суд на РФ