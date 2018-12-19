Мешки Пандоры. Латвия раскрывает архивы КГБ: что в них хранится?

Решение рассекретить архивы КГБ Сейм принял 4 октября этого года. По неофициальной информации, первая порция картотек, возможно, станет достоянием общественности уже на этой неделе. Но окажется ли она для латвийцев долгожданным откровением? Действительно ли сможет приоткрыть завесу секретности над тем, кто в советские времена был "стукачом" и как именно он помогал тогдашнему режиму?

К 3 декабря Центр документирования последствий тоталитаризма должен передать оцифрованные документы Латвийскому национальному архиву. Архив обязан опубликовать полученные данные до 31 декабря. Однако, как сообщает журнал Ir со ссылкой на свои источники, процесс решено не затягивать до последнего — обнародование "мешков ЧК" произойдет не в рождественские праздники и не в преддверии Нового года, а уже на этой неделе.

Ранее латвийские СМИ сообщали, что в рамках этого процесса "планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках".

Общественность, не вдаваясь в подробности терминологии, ожидает откровений о доносчиках и коллаборационистах, которые помогали советским органам госбезопасности знать все про всех. Однако, судя по реакции приближенных к проекту обнародования "мешков ЧК" специалистов, процесс может оказаться далеко не столь сенсационным и ярким.