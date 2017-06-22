Мэром Риги вновь избран Нил Ушаков

В четверг 22 июня на первом заседании Рижской думы нового созыва мэром столицы был избран Нил Ушаков, который занимает этот пост уже восемь лет.

За утверждение Ушакова мэром на третий срок проголосовали 32 депутата, а за кандидата в градоначальники от оппозиции, Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов), голоса отдали 26 депутатов, сообщает LETA.

Как сказал новостному агентству Ушаков, это была самая длинная процедура избрания мэра в истории Рижской думы.

Первое заседание РД нового созыва началось в 9 часов, и более девяти часов ушло на вопросы, касающиеся компетенции главы самоуправления, а также на выступления депутатов, рассказывавших, почему их кандидат — лучший. Не обошлось и без взаимных обвинений.

После перерыва, в 22 часа, начнется вторая часть заседания думы, которая может продлиться до 7 утра. Депутатам предстоит избрать вице-мэра и руководителей комитетов.

Напомним, что по итогам выборов большинство мест в Рижской думе сохранил объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" (ЧСР), хотя и лишился части мандатов. "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получило в новой думе 32 мандата.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков — Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии", которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) — 13,41% голосов, нацобъединения VL-ТБ/ДННЛ — 9,24% и "Единства" — 6,26%. ЛОР/"Для развития Латвии" получило в столичной думе девять мандатов, НКП — тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ — шесть, "Единство" — четыре.

Представители четырех избранных в Рижскую думу "латышских" партий уже договорились о совместной работе в оппозиции.