Меркель заявила об отсутствии развития отношений с Россией после ”холодной войны”

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, международному сообществу после окончания ”холодной войны” так и не удалось окончательно наладить отношения с Россией, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.
Об этом политик заявила в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
”У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией”, — заявила она.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о проведении встреч в ”нормандском формате”.
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