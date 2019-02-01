Меркель заявила о нарушении Россией договора о ликвидации ракет

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила Россию в нарушении положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она заявила в Берлине в пятницу, 1 февраля, после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Меркель, необходимо продолжать диалог с Россией и после приостановки договора. "Мы сделаем все возможное, чтобы воспользоваться полугодовой отсрочкой (предусмотренной на процедуру выхода из ДРСМД. — Ред.), для дальнейших переговоров", — отметила канцлер. Ранее свою обеспокоенность о приостановке ДРСМД также высказали главы МИД Евросоюза.