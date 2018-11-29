Меркель заверила Киев в солидарности в конфликте с Россией

Кроме того, германский канцлер обвинила Кремль в ухудшении условий судоходства в Керченском проливе после возведения Керченского моста. "В этом полностью вина российского президента", — подчеркнула она. Меркель призвала РФ освободить украинские военные корабли и их экипажи, захваченные ранее в Керченском проливе.

Переговоры "нормандской четверки" будут продолжены

Германский канцлер также подтвердила готовность продолжить переговоры по украинскому урегулированию в "нормандском" формате. Вместе с тем успехи консультаций ФРГ, Франции, Украины и России пока "очень и очень незначительны", признала она далее.

Говоря о проекте строительства газопровода "Северный поток-2", против которого выступает Киев, Меркель подчеркнула, что Украина и далее должна оставаться важной транзитной страной. "Вы можете рассчитывать на то, что мы, несмотря на различие в оценках Nord Stream 2, целиком и полностью выступаем за Украину как страну газового транзита", — добавила она.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на открытии экономического форума, не коснулся темы "Северного потока-2" и призвал Германию расширять инвестиции в его стране. Он пообещал предпринять дальнейшие меры по борьбе с коррупцией, децентрализации органов власти и созданию независимой системы правосудия.

Конфликт в Керченском проливе

ВМС Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. После захвата украинских кораблей президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения.

По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.