07.09.2018, 09:47

Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Angela Merkel
Angela MerkelFoto: DARRIN ZAMMIT LUPI, REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку миссии российских и сирийских вооруженных сил в Сирии, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.

”Сейчас нужно пытаться сражаться с этими радикальными силами, но, конечно, и защищать гражданское население. Мирные жители могут попасть в очень сложное положение, мы должны избегать гуманитарной катастрофы”, — заявила Меркель об операции в провинции Идлиб. Она добавила, что обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что действия Москвы и Дамаска в Идлибе осложняются тем, что боевики пытаются использовать гражданских в качестве живых щитов.

Ранее российскую военную кампанию в Сирии поддержали США. Госсекретарь Марк Помпео заявил, что в Идлибе действуют террористы, и с ними нужно бороться. Об этом же говорил и Трамп.

О крупнейшей за год российской бомбардировке позиций вооруженных формирований в Идлибе стало известно 4 сентября. Бомбардировщики, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции. 30 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этом регионе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта в 2011 году.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Читательница: в Тартуском суде меня не смогли обслужить на русском языке — что делать?

07.09.2018
В редакцию Delfi обратилась читательница, которая жалуется, что не смогла подать иск в суд в Тарту, потому что никто из работников не говорил по-русски. В суде говорят, что женщина ушла прежде, чем ей успели предложить услуги переводчика.
Подробнее

Почему в таллиннских автобусах в жару не работал кондиционеры?

07.09.2018
"Я хотела бы пожаловаться на таллиннские автобусы. Была жара, и ездить в них было просто невозможно. Не так давно ведь закупили новые автобусы, кажется, итальянские, которые как раз предназначены для жаркого климата, но дышать в них просто нечем! По идее, в них должны быть установлены кондиционеры, но никто их никогда не включает. Открывающихся окон либо нет вообще, либо очень мало, из-за чего в автобусах страшная жара и духота. Как-то обратилась к водителю, чтобы он включил кондиционер, а он ответил, что ничего не работает. Почему так происходит? Куда жаловаться?" — возмущается читательница "МК-Эстонии" Лариса.
Подробнее



МНЕНИЕ: Почему в России невозможны фестивали мнений?

07.09.2018
В Балтийских странах сложилась традиция ежегодных дискуссионных фестивалей, которые проводятся летом в каком-нибудь небольшом городе, в исторических и природных ландшафтах. В Эстонии это Arvamusfestival, в Латвии — Lampa, в Литве — ”Пикник свободы”.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

В волости Тойла из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись BMW и Audi: пострадали четыре человека

07.09.2018
В четверг вечером в Ида-Вирумаа в волости Тойла на шоссе Таллинн-Нарва произошло тяжелое ДТП, в котором столкнулись два автомобиля, которые пытались избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем.
Подробнее

Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

06.09.2018
В течение суток с таможенного пункта в Ивангороде были вынуждены вернуться в Эстонию десятки купленных в лизинг автомобилей с эстонскими номерами. Сумма залога за временный ввоз в Россию лизингового автомобиля достигает 15 тысяч евро - таковы новые российские таможенные правила.
Подробнее

Совбез ООН обсудил новые данные по делу Скрипалей

07.09.2018
Британский постпред при ООН заявила, что Лондон будет использовать все возможности для привлечения к ответственности обвиняемых в отравлении Скрипалей. Постпред РФ при ООН назвал выводы Лондона "русофобскими фантазиями".
Подробнее

Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

06.09.2018
Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
Подробнее