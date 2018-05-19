Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов

Это примечательно уже потому, что до самого последнего времени не только в Москве, но и в Берлине говорили, что это сугубо коммерческий проект, до которого политикам — да еще высшего уровня — дела нет. И только после визита в Берлин президента Украины Петра Порошенко в начале апреля Ангела Меркель, отвечая на вопрос корреспондента DW, признала наличие в "Северном потоке-2" и политического измерения.
Порошенко еще и утром в день саммита в Сочи предпринял очередную попытку остановить реализацию проекта. Со страниц респектабельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитируя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), он назвал "Северный поток-2" "ошибкой исторического масштаба с последствиями, которые невозможно себе представить".
Порошенко убеждал читателей газеты, к числу которых относятся все высокопоставленные немецкие чиновники, в том, что это "сугубо геополитический проект, не имеющий никакого отношения к народнохозяйственным и частнопредпринимательским интересам, а нацеленный исключительно на то, чтобы подорвать единство Европы и в конце концов разрушить его".
Всем, кому в Германии небезразлична судьба Украины, президент Порошенко объяснял, что "как только "Северный поток-2" наполнится российским газом, который будет течь в обход Восточной Европы и Украины, у Кремля отпадет всякий интерес сдерживаться от еще более жесткого наступления на наши общие ценности".
Есть ли компромисс в споре об украинском газовом транзите?
Возможно, эту колонку Петра Порошенко успела прочитать в самолете по пути в Сочи и Ангела Меркель. Но настаивать на отказе от нового газопроводного проекта, объективно выгодного и Германии, она не стала.
На пресс-конференции канцлер, однако, заявила, что и после ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию за Украиной должна остаться важная роль в транзите российского газа в Европу. "Это имеет стратегическое значение", — подчеркнула Меркель.
Путин в свою очередь заверил в том, что "после запуска "Северного потока-2" не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину". Транзит, по словам президента, будет продолжаться, но только если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".