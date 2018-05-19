Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов

На перезагрузку или возрождение двусторонних отношений не рассчитывали и в Германии. Некоторые немецкие наблюдатели, правда, не исключали, что на фоне проблем, которыми обременяет весь мир президент США Дональд Трамп, Меркель и Путин смогут найти точки взаимодействия хотя бы по тем вопросам, по которым у Берлина и Москвы нет принципиальных разногласий. Нашли? Или каждый остался в своем часовом поясе?

Иран, Сирия, Донбасс… — ничего нового

Одна из актуальных внешнеполитических тем, которая объективно сближает Германию и Россию, это выход США из ядерной сделки с Ираном. На пресс-конференции по окончании переговоров в Сочи Путин заявил, что они обменялись с канцлером Германии "мнениями о ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы после выхода из него США".

Но ни президент, ни канцлер не сказали, договорились ли они действовать сообща, чтобы сохранить в силе международное соглашение с Тегераном. С точки зрения Берлина, Россия могла бы для этого воспользоваться своим влиянием в Иране.

Ни Путин, ни Меркель не смогли предложить журналистам также никакой новой перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии или на востоке Украины. Оба — и президент России, и канцлер Германии — считают минские договоренности единственной основой, на которой следует искать решение конфликта в Донбассе, обещают продолжать встречи на высшем уровне в так называемом "нормандском формате". Но назвать дату следующего такого саммита (последний состоялся в октябре 2016 года) они не смогли.

По словам Ангелы Меркель, встречу в этом формате на высшем уровне надо подготовить так, чтобы та могла дать конкретные результаты. Например, примирить позиции Москвы и Киева в вопросе о мандате "голубых касок" ООН. Но представления Меркель и Путина на этот счет пока остаются разными. Канцлер ФРГ считает, что миротворцы должны на всей территории конфликта обеспечивать режим прекращения огня и создавать тем самым возможность для политического процесса. Президент РФ видит в них всего лишь охрану для наблюдателей ОБСЕ.

Порошенко снова призвал остановить "Северный поток-2"

Одной из ключевых тем на переговорах в Сочи — если судить по вниманию, которое уделили ей Путин и Меркель на пресс-конференции — был "Северный поток-2".