Меркель: снимать санкции с России еще рано

Снимать санкции с России пока рано, так как ситуация на востоке Украины остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются. Об этом заявила в ходе визита в Варшаву во вторник, 7 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Премьер-министр Польши Беата Шидло поддержала эту позицию Берлина.

Меркель сообщила также, что перед встречей с польским руководством провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудила конфликт в Донбассе. На фоне недавней эскалации ситуации лидеры ФРГ и РФ выразили надежду на то, что вскоре бои прекратятся. Меркель в связи с этим призвала Путина повлиять на сепаратистов.

В Берлине и Москве также сошлись во мнении, что необходимо приложить новые усилия для сохранения перемирия. В рамках этих договоренностей Меркель и Путин поручили министрам иностранных дел своих стран и внешнеполитическим советникам поддерживать тесный контакт.

Меркель в Варшаве

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Ангела Меркель прибыла в Польшу в ответ на прошлогодний визит Беаты Шидло в ФРГ. Она встретится с президентом страны Анджеем Дудой, лидерами оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Польская крестьянская партия", а также представителями проживающих в Польше немцев. Но главный пункт программы этой поездки считается первая за несколько лет встреча Меркель с Ярославом Качиньским.

В повестке дня обсуждение миграционного кризиса, евроинтеграции, будущего НАТО на фоне политики новой администрации США. Меркель также коснулась темы недавних польских реформ, вызвавших протест Евросоюза, а Шидло в свою очередь напомнила о недовольстве Варшавы проектом "Северный поток-2", по которому российский газ должен поступать в Европу по дну Балтийского моря.