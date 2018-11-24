24.11.2018, 18:30

Меркель рассказала, когда Украина вступит в ЕС

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Gazeta.ru
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Меркель рассказала, когда Украина вступит в ЕС
Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) во время визита в Киев, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Как отмечается, это произойдет примерно через пять-шесть лет. Именно столько времени нужно Украине, чтобы стать действительным членом ЕС.

Кононенко сообщил, что такое заявление настраивает его на оптимистический лад. Он сделал акцент на том, что срок вступления Украины в ЕС прозвучал впервые от очень весомого европейского политика.

"Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", — заключил Кононенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией.

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