30.11.2018, 07:05

Меркель пропустит открытие саммита G20 в Аргентине из-за поломки самолета

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Deutsche Welle
EST
Saksamaa valitsuse lennuk Airbus A340 oli sunnitud Kölnis hädamaandumise tegema.
Saksamaa valitsuse lennuk Airbus A340 oli sunnitud Kölnis hädamaandumise tegema.Foto: THILO SCHMUELGEN, REUTERS

Самолет с канцлером и министром финансов ФРГ вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, однако из-за технических неполадок приземлился в Кельне.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пропустит открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе. Самолет "Конрад Аденауэр" с германской делегацией вылетел в столицу Аргентины из Берлина вечером в четверг, 29 ноября. Спустя час воздушное судно развернулось над территорией Нидерландов и совершило посадку в международном аэропорту Кельн/Бонн. По словам командира воздушного судна, причиной тому стал "сбой электронных систем" правительственного Airbus A340-300.

Канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz ), также находившийся на борту самолета, 30 ноября направятся в Мадрид, откуда вылетят в Буэнос-Айрес коммерческим рейсом, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он пояснил, что этот вариант позволит Меркель и Шольцу прибыть в Аргентину с минимальной задержкой.

Десятый по счету саммит G20 пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря. В числе первоочередных вопросов для обсуждения — эскалация конфликта в Украине в связи с действиями России в Керченском проливе, убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а также "торговая война" США с Китаем и странами ЕС.

Трамп отменил встречу с Путиным на саммите

В кулуарах саммита должна была состояться встреча президентов России и США. Однако Дональд Трамп после инцидента в Керченском проливе поначалу поставил под вопрос возможность этой встречи, а накануне саммита окончательно отказался от нее.

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