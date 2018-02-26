Меркель призвала к единству Евросоюза, назвав его "слишком слабым и очень медленным"

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на съезде партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), назвала Европейский союз "слишком слабым и очень медлительным". При этом она подчеркнула, что и Германия, и Европа должны сами решить, в чьих руках находится их судьба, передает агентство Reuters.

Меркель отметила, что немецкая экономика, являющаяся самой большой в Европе, продолжит проявлять солидарность с теми членами ЕС, которые "выполнили домашнее задание" в финансовых вопросах, а не с теми, которые не решают свои проблемы и перекладывают их на других. "Это неприемлемо, чтобы другие отдыхали за наш счет", — заявила она под аплодисменты однопартийцев.

Канцлер также призвала к обновлению Европы, заявив, что ЕС жизненно важен для глобальных интересов Германии, однако является "слишком слабым и очень медленным" в настоящее время. Именно поэтому, по словам Меркель, Евросоюзу необходимо внести изменения в решение вопросов безопасности, защиты границ и рынков. "Нам нужно больше общности", — добавила она.

"Испытанное партнерство подвергается испытанию, создаваемый на протяжении десятилетий миропорядок разваливается, и возникают новые центры развития и влияния. Было бы наивно и безответственно полагать, что это никак не касается Европы. Но мы должны сами решать, в чьих руках находится судьба Германии и Европы: в наших или кого-то другого. Мы сами хотим определять нашу судьбу прежде, чем это сделают другие", — заявила Меркель (цитата по ТАСС).

В начале февраля консервативный блок Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в решающем раунде коалиционных переговоров смогли согласовать договор, который ляжет в основу работы нового правительства страны. Партии также договорились о распределении министерских портфелей.

Вскоре после этого в СМИ появилась первая информация о распределении министерских портфелей. Так, стало известно, что глава СДПГ Мартин Шульц оставит свой пост и передаст его нынешнему руководителю фракции в бундестаге Андреа Налес. Сам Шульц возглавит Министерство иностранных дел.

Примечательно, что Шульц во время предвыборной гонки считался главным оппонентом канцлера Меркель и всерьез рассматривался в качестве претендента на ее должность. После сентябрьского голосования Шульц заявил, что его партия уходит в оппозицию, а он "никогда не пойдет в правительство Меркель". Его принципиальность продлилась лишь несколько месяцев.

Лидер партии, которая входит в правящую коалицию Германии, традиционно получает министерский портфель. Однако в случае с Шульцем этому активно противостояли его коллеги по СДПГ, утверждавшие, что лидер партии не должен возглавлять ни одно ведомство на федеральном уровне. Шульц инициативу соратников поддержать не захотел.

СДПГ на прошлогодних выборах показала низкий результат в 20,5% голосов и сразу объявила, что намерена бойкотировать переговоры о создании правящей коалиции с блоком Меркель. Меркель пообещала уговорить социал-демократов на сотрудничество, но ее предложение в СДПГ отвергли, решив, что, будучи в оппозиции к ХДС/ХСС, они выиграют следующие выборы через четыре года с лучшим результатом.

Впрочем, уже в январе этого года делегаты съезда Социал-демократической партии Германии согласились на переговоры с консерваторами. На съезде за переговоры о коалиции агитировал теперь уже бывший глава СДПГ Шульц. К такому решению "оппозицию" могли подтолкнуть рекордно низкие рейтинги партии на фоне ожесточенных дискуссий о коалиционном правительстве.