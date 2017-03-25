Меркель призвала исправить ошибки Евросоюза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Евросоюз (ЕС) совершал ошибки, однако наступило время закончить незавершенное. Об этом она заявила в пятницу, 24 марта, в ходе своего визита в Рим, передает ТАСС.

”Думаю, что мы далеко не все делали хорошо (…). Открывая внешние границы, мы не думали об их укреплении. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации”, — сказала она.

При этом Меркель отметила, что сейчас у ЕС есть хорошая база для того, чтобы завершить начатое. ”Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности”, — подчеркнула политик.

Канцлер также выразила уверенность, что Евросоюз сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, когда ”каждый сделает вклад исходя из своих возможностей”. ”Мы должны гарантировать такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран, разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе”, — добавила Меркель.

В январе Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху. ”Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая”, — отметила канцлер. При этом она выразила мнение, что открытость станет решением таких мировых проблем, как глобализация.

В конце 2016 года были опубликованы результаты опроса, проведенного TNS Emnid для Funke Mediengruppe, согласно которым большая часть граждан ФРГ доверяет Меркель. 56 процентов жителей страны выразили мнение, что ей по силам преодолеть трудности, с которым страна столкнется в 2017 году.

Ангела Меркель является кандидатом на пост главы правительства от блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. В случае победы она станет канцлером ФРГ четвертый раз подряд. Меркель возглавляет немецкий кабинет министров с 2005 года.