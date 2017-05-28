Меркель призвала Европу проявлять больше ответственности

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что на фоне раскола в рядах стран — членов G7 Европа должна полагаться только на себя. Об этом она заявила в Мюнхене на совместном мероприятии с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером, передает ТАСС.

"Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни, — приводит цитату Меркель агентство DPA. — И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки".

Местные СМИ, в частности онлайн-версии газет Welt и Bild, трактовали эти высказывания Меркель так, будто канцлер больше не считает США надежным партнером.

Саммит "семерки" проходил 26-27 мая в Италии. Он ознаменовался разногласиями между шестью участниками этого клуба с одной стороны и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с другой по ряду тем: от Парижского соглашения по климату до вопроса беженцев.