17.11.2018, 19:10

Меркель признала ошибки Берлина в миграционной политике

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РБК
EST
Merkel Valitsushoones (24.08)
Angela Merkel Foto: Priit Mürk

Федеральное правительство Германии допустило ошибки в разрешении миграционного кризиса, признала канцлер Ангела Меркель во время посещения города Хемница, где в августе вспыхнули беспорядки, связанные с убийством местного жителя, передает РБК.

Как сообщает DW, Меркель посетила город и в выступлении перед его жителями заявила, что понимает их. Одной из главных ошибок она назвала то, что правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира ”безопасными”, что позволило бы сократить приток беженцев.

Канцлер также посетовала, что в бундестаге нет подвижек в решении этого вопроса.

Меркель посетила Хемниц впервые со времени беспорядков в августе и акций протеста в сентябре. Он попыталась объяснить, почему не приехала на встречу с жителями Хемница раньше.

”Мэр Хемница считает, что я опоздала с посещением города. Мы говорили по телефону после 26 августа, она пригласила меня в Хемниц. И я очень много об этом думала — когда же лучше приехать?” — пояснила Меркель (цитата по Еuronews).

”Потому что, с одной стороны, накануне выборов в бундестаг я видела, сколько противоречий у других вызывает моя персона. С другой стороны, я хотела приехать в Хемниц, но не в тот момент, когда там царила накаленная атмосфера. И даже сегодня я вижу, что мой визит вызывает противоречивые чувства. Но я хотела посетить Хемниц”, — сказала Меркель.​

Во время визита Меркель в Хемниц прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сот человек. ​Манифестанты скандировали: ”Меркель должна уйти!” и ”предатель народа”.

Беспорядки и массовые акции протеста начались в Хеминце после убийства местного жителя 26 августа, в котором обвинили мигрантов. Акции протеста против миграционной политики Берлина продолжились в Хемнице в сентябре и октябре.

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